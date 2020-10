Sony ha annunciato oggi su alcune smart TV selezionati di Sony è possibile utilizzare l’app Apple TV per avere accesso ad Apple TV+, ai canali di Apple TV, a nuovi e imperdibili film e a consigli personalizzati su cosa vedere. L’app Apple TV sarà resa disponibile in Europa a partire sulla serie XH90 di Sony tramite aggiornamento software.

L’app Apple TV riunisce in un’unica piattaforma diverse modalità per guardare programmi e film, a partire da Apple TV+, il nuovo servizio di streaming in abbonamento che propone serie TV originali, film e documentari del grande e piccolo schermo, come The Morning Show, See, In difesa di Jacob, Ted Lasso, Greyhound – Il nemico invisibile, The Banker, Boys State e Beastie Boys Story.

L’app Apple TV sbarca u una selezione di smart TV di Sony

Sull’app Apple TV i clienti possono anche iscriversi ai canali di Apple TV e guardarli senza pubblicità e on demand direttamente dall’app. Con l’opzione In famiglia, fino a sei persone possono condividere l’abbonamento ai canali Apple TV, accedendo tramite il proprio nome utente e password.

Le smart TV di Sony garantiscono accesso immediato a un ampio ventaglio di contenuti e servizi. Grazie ai processori della famiglia X1, alla tecnologia Triluminos e all’audio immersivo, gli utenti possono godere di una riproduzione fedele alle intenzioni del regista, anche dall’app Apple TV. Navigando nell’app, è possibile acquistare o noleggiare oltre 100.000 tra film e serie TV, anche in 4K HDR e con colonna sonora Dolby Atmos.

Gli utenti possono lasciarsi ispirare dai consigli personalizzati o dalle selezioni di titoli e accedere alla libreria personale degli acquisti e dei noleggi effettuati dal catalogo Apple. Alcuni modelli di TV di Sony supportano anche AirPlay 2 e HomeKit.

La tecnologia AirPlay 2 è pensata per riprodurre video e contenuti da iPhone, iPad o Mac direttamente sullo smart TV, mentre HomeKit permette di controllare in modo semplice e sicuro il televisore da un dispositivo Apple tramite l’applicazione Casa o chiedendo a Siri. Gli utenti Possono iscriversi ad Apple TV+ dall’app Apple TV installata sui TV smart di Sony, da iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac e da altre piattaforme, incluso il sito tv.apple.com, a un costo di 4.99 euro al mese.

Inoltre, per un periodo di tempo limitato, chi acquista un nuovo dispositivo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac avrà diritto a un anno di Apple TV+ gratis. L’app Apple TV sarà disponibile su alcuni modelli di smart TV di Sony della gamma 2018 e sulla maggior parte dei modelli 2019 e 2020 entro la fine dell’anno.