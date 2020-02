Sempre più fibra ottica in Italia per la crescita delle aziende. Sono i numeri ufficiali dell’Istat a rivelare che le imprese non possono farne a meno. Almeno se puntano a un percorso di costante miglioramento, a stare al passo con le nuove tecnologie e a innalzare il tasso di competitività. Soluzioni digitali avanzate, come l’Internet of Things, la big data e la realtà aumentata sono realtà del presente che troveranno sempre più spazio e la fibra ottica è la chiave per l’accesso.

Utili indicazioni arrivano dai risultati del recentissimo Censimento permanente delle imprese effettuato dall’Istat: la fibra ottica è una delle tecnologie digitali fondamentali individuata dalle aziende per puntare verso l’alto.

Analisi aggiornata Istat sulle imprese italiane

La lente di ingrandimento dell’Istat si è posata su un campione di 280.000 aziende italiane con almeno 3 addetti. Dal punto di vista statistico rappresentano un milione di imprese che producono oltre l’80% del valore aggiunto nazionale.

Ebbene, la maggior parte di loro ha assegnato priorità agli investimenti infrastrutturali, tra cui la connettività in fibra ottica, quella che assicura una velocità di download di almeno 30 MB al secondo ma è normalmente intorno a 100 MB al secondo. Telecomunicazioni, ricerca e sviluppo, editoria e assicurazioni, informatica, finanza e industria farmaceutica sono i settori che beneficiano maggiormente delle opportunità che si aprono con l’adozione della fibra ottica.

Quali sono i fattori chiave della trasformazione tecnologica delle imprese italiane e per cui le comunicazioni in fibra ottica rappresentano la base del processo di digitalizzazione aziendale? Ci pensa la stessa Istat nel nuovo Censimento permanente delle imprese a individuarli e ad assegnare l’incidenza in termini percentuali:

Soluzioni cloud: 51,8%

Connettività mediante fibra ottica: 41,8%

Connettività mediante 4G/5G: 32,4%

Sicurezza informatica: 26,0%

Software per la gestione aziendale: 22,1%

Internet delle cose: 6,1%

Simulazione tra macchine interconnesse: 5,0%

Automazione avanzata, robotistica: 4,5%

Analisi di Big Data: 4,2%

Stampa 3D: 3,6%

Tecnologie innovative: 1,4%

