Elon Musk è diventato l’uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 188,5 miliardi di dollari. Il miliardario alla guida del colosso delle auto elettriche Tesla e di Space-X ha scalzino il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, dal gradino più alto del podio del Bloomberg Billionaires Index.

Il primo italiano in classifica è Giovanni Ferrero, piazzatosi al 40esimo posto. A seguire ci sono Leonardo del Vecchio (60esimo posto), Paolo Rocca (posto 206), Silvio Berlusconi (296), Giorgio Armani (320), Miuccia Prada (486), Patrizio Bertelli (488).

A livello globale, al terzo posto si piazza Bill Gates, fondatore di Microsoft con un patrimonio da 134 miliardi di dollari. Possiede l1% della multinazionale di Redmond, il resto è legato agli investimenti di Cascade Investment.

Ecco quindi Bernard Arnault, l’uomo più ricco di Francia e presidente del gruppo Lvmh (marchio dell’abbigliamento di lusso Louis Vuitton) esibisce un patrimonio pari a 116 miliardi di dollari, e Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook con 102 miliardi di dollari.

La classifica aggiornata 2021 dei più ricchi del mondo

L’indice Bloomberg Billionaires è una classifica delle persone più ricche del mondo. I dettagli sui calcoli sono forniti nell’analisi del patrimonio netto sulla pagina del profilo di ogni miliardario. I dati vengono aggiornati alla chiusura di ogni giornata di negoziazione a New York.

Nel calcolare il patrimonio netto, Bloomberg News punta a fornire i calcoli più trasparenti disponibili e ogni singolo profilo miliardario contiene un’analisi dettagliata su come viene calcolata la fortuna di quella persona. L’indice è una misura dinamica della ricchezza personale basata sui cambiamenti nei mercati, sull’economia e sui rapporti di Bloomberg.

Ciascun valore del patrimonio netto viene aggiornato ogni giorno lavorativo dopo la chiusura delle contrattazioni a New York. Le partecipazioni in società quotate in borsa sono valutate utilizzando il prezzo di chiusura più recente del titolo. Le valutazioni vengono convertite in dollari Usa ai tassi di cambio correnti. Questa è la classifica dei top 50:

Elon R Musk, United States Technology Jeff Bezos, United States Technology Bill Gates, United States Technology Bernard Arnault, France Consumer Mark Zuckerberg, United States Technology Zhong Shanshan, China Diversified Warren Buffett, United States Diversified Larry Page, United States Technology Sergey Brin, United States Technology Larry Ellison, United States Technology Steve Ballmer, United States Technology Francoise Bettencourt, France Consumer Mukesh Ambani, India Energy Amancio Ortega, Spain Retail Rob Walton, United States Retail Jim Walton, United States Retail Alice Walton, United States Retail Colin Huang, China Technology Charles Koch, United States Industrial Julia Flesher Koch, United States Industrial Carlos Slim, Mexico Diversified Pony Ma, China Technology MacKenzie Scott, United States Technology Phil Knight, United States Consumer Jack Ma, China Technology Francois Pinault, France Consumer Tadashi Yanai, Japan Retail Michael Dell, United States Technology Jacqueline Mars, United States Food & Beverage John Mars, United States Food & Beverage He Xiangjian, China Consumer Alain Wertheimer, France Consumer Gerard Wertheimer, France Consumer Len Blavatnik, United States Diversified Zeng Yuqun, Hong Kong Industrial William Ding, China Technology Gautam Adani, India Industrial Pang Kang, China Food & Beverage Sheldon Adelson, United States Entertainment Giovanni Ferrero, Italy Food & Beverage Dan Gilbert, United States Real Estate Li Ka-Shing, Hong Kong Real Estate Takemitsu Takizaki, Japan Technology Vladimir Potanin, Russian Federation Commodities Lei Jun, China Technology Gina Rinehart, Australia Commodities Yang Huiyan, China Real Estate Qin Yinglin, China Food & Beverage Jay Y Lee, Korea, Republic of Diversified Dieter Schwarz, Germany Retail

A Wall Street il titolo Tesla è schizzato del 6%, permettendo all’imprenditore sudafricano di sorpassare il suo rivale a quota 187 miliardi. La capitalizzazione di Tesla è volata a 766 miliardi di dollari e vale ora più di Facebook, ma anche più di altri costruttori come Toyota, Volkswagen, Hyundai, General Motors e Ford messe insieme. “Che strano”, è stata la reazione del tycoon in un tweet, apprendendo di essere diventato l’uomo più ricco del mondo, aggiungendo poi: “Torniamo al lavoro”.