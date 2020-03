Samsung Galaxy Z Flip è uno degli smartphone più interessanti sul mercato e a oggi può essere considerato uno dei migliori pieghevoli in circolazione, se non il migliore. All’occorrenza può essere infatti ripiegato su se stesso e diventare comodo e compatto. Il punto di forza non è però questa caratteristica in sé, ma la qualità elevata. Siamo infatti davanti a uno device con schermo Amoled che si piega su se stesso a 180 gradi senza mostrare fratture.

Il principale punto interrogativo è relativo alla resistenza nel lungo periodo, anche tenendo poiché è indubbio che si tratta un device più fragile rispetto ai modelli tradizionali. E non solo per l’utilizzo di questo schermo ma anche per via del meccanismo di apertura e chiusura.

Samsung Galaxy Z Flip, nuovo smartphone pieghevole

Samsung Galaxy Z Flip è naturalmente funzionale anche quando è aperto con modalità d’uso in stile laptop attraverso cui utilizzare il telefono come una sorta di trackpad. Con il telefono Samsung a conchiglia chiuso nel palmo della mano è possibile interagire con un mini display esterno da 1,1 pollici che permette di scorrere le notifiche e controllare un SMS o una chiamata in arrivo senza aprire il cellulare.

Alcuni test avrebbero evidenziato che proprio dalla fessura che si crea dal piegamento dello smartphone può entrare un po’ di polvere o sporco. Ma solo il tempo riuscirà a fornire una risposta definitiva. La cerniera scorre orizzontalmente attraverso la metà del display interno da 6,7 pollici con Samsung che ha progettato intenzionalmente questa soluzione in modo da tenere il telefono in posizione verticale quando si effettua una videochiamata o si guarda un video.

C’è anche da rilevare che nel caso di utilizzo di app con sfondo bianco si nota con lo scrolling la presenza della della riga se non un vero e proprio avvallamento nella zona della cerniera. Samsung Galaxy Z Flip è dotato di una doppia batteria in grado di assicurare una durata per tutto il giorno. La multinazionale sudcoreana promette più potenza in meno spazio, ma in termini di capacità della batteria, Samsung Galaxy Fold è superiore a Samsung Galaxy Z Flip.

In qualche modo, questo device è consigliato ha un po’ di nostalgia per gli storici cellulari a conchiglia. Ma anche per chi è alla ricerca di un device facile da trasportare e potente da eseguire più app contemporaneamente. Occorre però far presente come questa sia la prima versione di Z Flip e non supporta il 5G.