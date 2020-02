Un display sempre attivo per le notifiche in tempo reale ma anche per effettuare pagamenti in mobilità con l’associazione della carta di credito o di debito. Apple Watch serie 5 si presenta con un display Retina dalle colorazioni vive che permette di praticare l’attività fisica. Ogni quadrante è ottimizzato per il nuovo schermo in modo da garantire una migliore durata della batteria: la luminosità diminuisce quando il polso dell’utente è a riposo, e aumenta quando lo solleva o tocca il display. Diverse tecnologie evolute lavorano insieme per offrire questa nuova funzione, inclusi il display LTPO del settore, un driver del display a basso consumo, un circuito integrato di gestione della potenza e un nuovo sensore di luce ambientale.

Apple promette 18 ore di autonomia mentre il sistema operativo watchOS 6 ha funzioni aggiuntive per la salute e il fitness, inclusa la nuova app Monitoraggio ciclo, che permette di registrare informazioni legate al ciclo mestruale o individuare il periodo fertile. L’app Rumore aiuta gli utenti a capire quando i livelli di rumore dell’ambiente circostante possono essere dannosi per l’udito mentre i trend del fitness su iPhone offrono un quadro a lungo termine della propria attività fisica, permettendo di valutare i progressi. watchOS 6 ha anche nuovi quadranti dinamici, inclusi Meridian, Modular Compact e Solar Dial.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2 permette di accedere a un’ampia gamma di funzioni come l’invio di notifiche in caso di cadute, il controllo remoto della fotocamera del cellulare e le risposte alle telefonate. La presenza del traduttore simultaneo che permette di navigare anche sulle pagine in lingua estera è il plus aggiuntivo. Lo smartwatch di seconda generazione di Samsung introduce la funzionalità elettrocardiogramma nella scia del nuovo Apple Watch e le notifiche Afib per il monitoraggio della fibrillazione atriale. Samsung Galaxy Watch Active 2 è disponibile in due misure di 40 mm e 44 mm, nelle varianti Wi-Fi e LTE.

Come ricordato dal produttore sudcoreano, Galaxy Watch Active 2 monitora tutte le attività quotidiane e di conseguenza non resta altro da fare che indossarlo e iniziare a muoverti. Grazie al rilevamento automatico dello sport, lo smartwatch è in grado di iniziare automaticamente il monitoraggio di 7 attività sportive, tra cui il nuoto, mentre il monitoraggio manuale supporta tutte le altre attività. Inoltre, la funzione Running Coach t dà consigli in tempo reale in base agli obiettivi di corsa.