Il mercato della tecnologia continua a caratterizzasi per l’elevato numero di smartphone, tra top di gamma e modelli economici. Ecco allora che quando si presenta la necessità di acquistarne un nuovo modello, scegliere quello più adatto alle proprie esigenze può diventare un’operazione per nulla scontata.

Vediamo allora quali sono i migliori smartphone da comprare a giugno 2020, con le rispettive caratteristiche tecniche, vantaggi e svantaggi.

Nokia 2

Dispositivo adatto a tutti coloro che non hanno esigenze particolari e desiderano investire una somma di denaro piuttosto contenuta, considerando che il suo prezzo si aggira intorno a 80 euro. È dotato di fotocamera da 8 megapixel con flash integrato, il sistema operativo è Android 7.1 e porta in dote l’alloggiamento per due SIM card.

Non bisogna poi tralasciare l’ottima qualità dei materiali di costruzione e la lunga durata della batteria. È però doveroso segnalare che la memoria interna e la risoluzione dello schermo lasciano a desiderare.

Alcatel 1x

L’Alcatel 1x è uno degli smartphone più economici di questo brand ed è caratterizzato da un ampio display 18:9 da 5.34 pollici, dal sistema operativo Android Oreo e da una fotocamera posteriore con risoluzione massima di 16 megapixel.

Inoltre consente di utilizzare due SIM card contemporaneamente. Si segnalano la luminosità massima bassa e la scarsa risoluzione della fotocamera. L’impegno di spesa per Alcatel 1x è di circa 90 euro.

Xiaomi Mi8 Lite

Smartphone dal design accattivante e dai materiali robusti, funziona con il sistema operativo Android 8.1 Oreo. Per quanto riguarda la memoria interna, è disponibile sia il modello da 64 GB sia quello da 128 GB.

Lo smartphone è inoltre espandibile fino a 256 GB tramite MicroSD. Gli aspetti negativi dello Xiaomi Mi8 Lite sono la batteria poco prestante, l’assenza del chip NFC e la bassa risoluzione delle fotocamere, in quanto corrispondono a 12 e 9 megapixel. Il prezzo di Xiaomi Mi8 Lite è di circa 170 euro.

Wiko View 2 Go

Il Wiko View 2 Go è da considerare tra i migliori smartphone da comprare a febbraio 2020 poiché in possesso di un design elegante, display di alta qualità e una buona fotocamera. Gli utenti più esigenti possono scegliere tra vari colori tra cui rosso, silver, gold, nero.

Il sistema operativo è Android 8.1 mentre la memoria interna è pari a 16 GB. Un altro importante vantaggio di questo dispositivo è la possibilità di collocarvi due SIM card. Di contro ha invece una scarsa gestione del notch. Il prezzo di Wiko View 2 Go è di 122 euro.

Motorola One

Il brand Motorola è una pietra miliare dei telefoni cellulari e il modello One ne è la prova lampante. Realizzato con materiali robusti e dotato di black cover in vetro più profilo metallico, questo apparecchio è in grado di garantire un touch and feel piacevole.

Ma non è tutto, in quanto è presente un alloggiamento dual SIM e la batteria dura per molte ore, garantendo in questo modo un’ottima autonomia. Il sistema operativo è invece Android One. Bisogna però far presente che accanto al notch è presente poco spazio per le notifiche ed il display ha una risoluzione davvero bassa. Il costo è di Motorola One è di 130 euro.