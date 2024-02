Esistono molte ragioni legittime per registrare chiamate, che vanno ben oltre l’ambito delle pratiche illecite. Questo articolo si concentra solo sulle modalità legali e invita a rispettare le disposizioni normative in vigore.

Una delle motivazioni principali per registrare una chiamata su smartphone va cercata nell’ambito lavorativo. Ad esempio, i giornalisti possono registrare interviste con i propri interlocutori per garantire la precisione e l’accuratezza delle informazioni riportate. Registrare le conversazioni può essere utile per conservare dettagli e dati importanti comunicati durante la chiamata.

Indipendentemente dalla motivazione legittima, esistono numerose applicazioni disponibili per scaricare e installare sul proprio dispositivo. Queste app possono essere gratuite o a pagamento e sono facilmente reperibili nel Play Store di Google. Il primo passo consiste quindi nel collegarsi al Play Store e avviare la ricerca dell’applicazione più adatta alle proprie esigenze.

Come registrare chiamate con lo smartphone Android

La registrazione delle chiamate su uno smartphone Android è un’operazione che richiede l’utilizzo di app. Tali applicazioni possono attivarsi automaticamente durante le chiamate o essere avviate manualmente dall’utente. Una volta registrata la conversazione, l’utente può accedere alla cartella delle chiamate archiviate tramite l’applicazione e gestire i file secondo le proprie esigenze, inclusa la cancellazione per liberare spazio.

A partire da marzo 2019, Google ha introdotto restrizioni sull’accesso al registro delle chiamate per tutte le applicazioni di registrazione. Di conseguenza, durante la configurazione dell’applicazione, è necessario concedere manualmente l’autorizzazione all’accesso alla memoria, al microfono, al telefono e ai contatti.

Esistono diverse applicazioni disponibili sul Play Store di Google per registrare chiamate su Android. Ad esempio, il Registratore di Chiamate – Cube ACR offre una versione gratuita con opzioni aggiuntive disponibili tramite abbonamento premium. Questa applicazione è supportata solo su dispositivi Android 10 e presenta alcune limitazioni, come l’incapacità di registrare chiamate in attesa o con audio disattivato.

Un’altra opzione è il Registratore di Chiamate sviluppato da lovekara, che richiede l’attivazione della funzione di accessibilità per Call Recorder nell’elenco dei Servizi per il corretto funzionamento.

Molte delle app di registrazione delle chiamate presenti sul Play Store non sono più supportate su dispositivi di nuova generazione a causa delle politiche di Google. Google offre un’opzione integrata nell’app Telefono per registrare chiamate su dispositivi con Android 9 o versioni successive.

Dal punto di vista legale, è ammesso registrare chiamate con uno smartphone Android dopo aver avvisato l’interlocutore, ma è vietata la diffusione dei contenuti della conversazione senza il consenso dell’interlocutore stesso. La violazione di tali norme può comportare sanzioni penali, come specificato nel Codice penale riguardante le interferenze illecite nella vita privata.