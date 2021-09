Apple Watch Series 7 si caratterizza per la presenza un display Retina always-on riprogettato con una più vasta area di visualizzazione e bordi più sottili. Il design è stato ottimizzato con angoli più smussati e arrotondati, ed è dotato di un bordo rifrangente che consente ai quadranti e alle app a tutto schermo di diventare tutt’uno con la curvatura della cassa.

Anche l’interfaccia utente di Apple Watch Series 7 è ottimizzata per il display più ampio, e offre maggiore leggibilità e facilità d’uso, in aggiunta ai due nuovi ed quadranti, Contour e Modular Duo. L’autonomia dichiarata dalla società di Cupertino è di 18 ore, a cui si aggiunge una ricarica più rapida del 33%.

Cosa cambia nel nuovo Apple Watch Series 7

Il display di Apple Watch Series 7 offre quasi il 20% di superficie di visualizzazione in più e bordi più sottili in 1,7 mm, il 40% in meno rispetto a quelli del display di Apple Watch Series 6. Il design massimizza l’area di visualizzazione, influendo solo in parte sulle dimensioni complessive della cassa. Apple Watch Series 7 è disponibile con cassa da 41 mm e da 45 mm. Quando l’utente non solleva il polso, il display Retina always-on è fino al 70% più luminoso al chiuso rispetto a Apple Watch Series 6, così è più semplice guardare il quadrante senza alzare il braccio o riattivare il display.

L’interfaccia utente è ottimizzata per sfruttare la forma e le dimensioni del nuovo display. Apple Watch Series 7 offre due dimensioni di carattere più grande e una nuova tastiera QWERTY su cui l’utente può scrivere toccando con il dito o sfiorando il display con QuickPath. Inoltre utilizza il machine learning on-device per suggerire la parola in base al contesto, in modo da scrivere più velocemente. Con watchOS 8, le intestazioni dei menu e i pulsanti più grandi in app come Cronometro, Attività e Sveglie favoriscono l’interazione con lo schermo.

Apple Watch Series 7 offre un’autonomia di 18 ore con una sola ricarica. Questa è anche il 33% più veloce rispetto a Apple Watch Series 6 grazie alla nuova architettura e al cavo magnetico USB-C Magnetic Fast Charger. watchOS 8 introduce quadranti aggiuntivi pensati per il display più ampio di Apple Watch Series 7. Sul nuovo quadrante Contour l’orologio si spinge fino ai bordi del display e vengono mostrate animazioni durante tutta la giornata, per mettere in risalto l’ora attuale.

Il nuovo quadrante Modular Duo sfrutta lo spazio aggiuntivo sullo schermo per mostrare al centro due ampie complicazioni con diversi dati. Il quadrante Ritratto usa le funzioni di profondità della modalità Ritratto di iPhone per offrire una straordinaria esperienza personalizzata.