Perdere peso è una delle ossessioni dell’uomo occidentale, spesso più attento alla quantità che alla qualità delle pietanze. Per chi ne sente il bisogno ci sono software che consentono di calcolare le calorie del piatto che abbiamo di fronte. Basta scattare una fotografia e il sistema dà un risultato molto simile a quello reale.

Non solo, ma è possibile connettersi con gli amici per monitorarsi e motivarsi a vicenda nel caso di utilizzo di app dedicate, con tanto di grafici sulle calorie assunte nel corso della settimana. I membri delle comunità che fanno dieta con gli amici, assicurano gli sviluppatori dei software, perdono in media tre volte più peso di chi segue un percorso tradizionale.

Il cuore è a portata di cellulare

Un gruppo di ricercatori americani ha creato l’applicazione per monitorare l’andamento del cuore. In realtà si tratta di un software che può far comodo a tante categorie di persone. A chi ha bisogno di tenere sotto controllo la frequenza dei battiti per motivi di salute. Al podista grintoso desideroso di migliorare le sue prestazioni. E anche a chi, con un tocco di romanticismo virtuale, vuol fare sentire le pulsazioni del cuore alla propria dolce metà.

Basta avere uno smartphone, applicare sul proprio corpo un sensore e installare l’applicazione dedicata per vedere comparire sul proprio schermo l’andamento dell’elettrocardiogramma. Non occorre nient’altro, neanche un cavo di collegamento.

Si moltiplicano le app che offrono comandi rapidi di Siri legati alle abitudini per il benessere e per il fitness e che si aggiungono alle numerose li hanno integrati sin dall’introduzione con iOS 12. L’intelligenza on-device e i comandi rapidi di Siri tagliano i tempo con iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, AirPods e CarPlay. Gli utenti possono accedere con facilità alle app con un tap o chiedendolo a Siri.

I nuovi comandi rapidi dell’assistente digitale mostrano statistiche delle prestazioni in tempo reale e contribuiscono a semplificare gli allenamenti. Gli sciatori, per esempio, potranno usare i comandi rapidi di Siri nell’app Snoww per iniziare una sessione e ricevere informazioni su velocità, dislivelli e distanza semplicemente il polso per attivare Siri sull’Apple Watch.

Nell’ultimo aggiornamento di HomeCourt, gli utenti possono chiedere a Siri di iniziare un allenamento di dribbling su iPad o iPhone. E con l’app Nike Run Club, i runner possono usare Siri per avviare una corsa e ricevere suggerimenti proattivi basati sulle loro abitudini. Anche dispositivi di terze parti per il monitoraggio della salute stanno integrando i comandi rapidi di Siri nelle loro app per semplificare il recupero e il controllo dei dati.

Lo sfigmomanometro smart QardioArm consente di chiedere a Siri di controllare da remoto anche la pressione dei familiari e riceve informazioni aggiornate direttamente su iPhone o Apple Watch.