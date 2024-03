Il miglioramento della certificazione energetica di una casa comporta numerosi vantaggi in termini di comfort. Ma anche in relazione al valore dell’immobile, destinato a salire in seguito a un intervento di questo tipo. Il livello di isolamento è solo uno degli elementi che consente di raggiungere un’efficienza soddisfacente.

Al fine di massimizzare la resa dell’intervento, devono essere valutati altri criteri altrettanto importanti e complementari: il livello di isolamento, il tasso di umidità costante, le correnti d’aria e l’efficienza e obsolescenza degli apparecchi di riscaldamento.

Certificazione energetica di una casa, come migliorarla

È possibile avere una buona idea dei principali disservizi energetici in base al periodo di costruzione di un’abitazione. Prendendo in considerazione queste caratteristiche generali si può avere una buona visione d’insieme di ciò che è altamente richiesto e di ciò che è accessorio come intervento. L’installazione di adeguati impianti di riscaldamento è allora la prima azione fondamentale da compiere. Le case più vecchie generalmente hanno bisogno di aumentare l’isolamento e l’ermeticità.

Scommettere solo sull’aumento dell’isolamento ridurrebbe notevolmente l’efficienza dell’installazione. Quando si lavora con schiume plastiche, è facile migliorare le prestazioni del sistema di barriera all’aria aumentando il livello di isolamento. Si tratta di applicare l’isolamento sigillando le giunzioni con nastro adesivo e le giunzioni con sigillante acustico.

A proposito di innalzamento della qualità energetica dell’immobile, anche la creazione di un tetto fotovoltaico con sistema di accumulo può essere una buona idea, al pari di quella dell’installazione di una pompa di calore geotermica.

Un sistema di ricambio d’aria è efficace solo se in casa è presente un sistema di barriera d’aria. Pertanto, una casa datata per la quale non vi è stato alcun miglioramento notevole in termini di tenuta non ha alcun vantaggio nell’aggiunta di un sistema di questo tipo. Tuttavia, poiché molti di questi edifici hanno un sistema di riscaldamento centralizzato, molti lo stanno aggiungendo poiché i condotti di ventilazione sono già presenti.

Si tratta di edifici generalmente troppo asciutti e poiché gli scambi d’aria avvengono attraverso l’involucro ad ogni raffica di vento, l’investimento non è redditizio. Né nel comfort né nelle prestazioni. L’acqua è uno dei materiali che richiedono più energia per salire di un grado. Pertanto, più l’aria in una casa è umida, più energia deve consumare per essere riscaldata.

Altri modi per aumentare la qualità energetica della casa

Se migliorare l’isolamento termico della casa è la prima azione da compiere, la creazione di un impianto solare termico e l’installazione di sistemi di domotica residenziale sono altre buone idee da valutare. Se gli occupanti hanno difficoltà ad abbassare il livello di umidità durante il periodo di riscaldamento e c’è eccessiva condensa sui vetri, l’aggiunta di uno scambiatore d’aria a recupero di calore potrebbe essere vantaggiosa e aggiungere comfort. Infine, non possiamo ancora contare sull’indipendenza energetica.

Generatori eolici, pannelli solari e altri sistemi simili possono sembrare opzioni interessanti e lo sono quando l’edificio sta già funzionando bene. Ma, prima di passare all’azione, è importante portare l’edificio a un livello minimo di prestazioni.